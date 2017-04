Mange fikk ordnet opp, men disse ble stående

Torsdagens kontroll ved E6 i Verdal startet ved sjutiden på morgenen, og varte til i femtiden på ettermiddagen.

Jevnt over passerer det 10.000 biler forbi der hvert døgn, så at kameraene fanget opp 37 biler med begjæring på seg er ikke helt krise. Tidligere storkontroller har da også gitt langt verre resultat.

Ikke årets årsavgift

– Ja, vi snakket faktisk om det. Selvsagt er det ønskelig at tallet er null, men i praksis er det ikke mulig. Noen vil det alltid være som ikke har alt på stell, av ulike årsaker, sier fagleder i Statens vegvesen, Trine Giskås.

Begjæringene på bilene gikk på manglende forsikring, ikke gjennomført periodisk kjøretøykontroll, at det manglet omregistrering ved eierskifte og at årsavgiften for 2016 ikke var betalt.

– Årsavgiften for i år kan vi ikke begynne å kontrollere på før utpå sommeren, sier Giskås.

Tok rundt ti skilt

Forfall for den var 20. mars, og deretter er det flere runder med purring og verre ting før det går så langt at bilen blir begjært avskiltet.

At en bil blir stanset i kontroll med begjæring betyr heller ikke at vegvesenets folk står klar med klippetanga idet man kommer inn på området. Er det en mulighet for å ordne opp i forholdet i løpet av kontrollen, kan vegvesenet utstede en midlertidig kjøretillatelse for å komme seg til verksted eller for å betale en faktura som ikke er betalt.

Dermed var det bare rundt ti biler som fysisk opplevde å bli avskiltet på torsdagens kontroll.

Rett som det er

Vegvesenet gjennomfører ganske hyppige kontroller på kontrollstasjonen i Verdal.

– Vi er vel der ukentlig, og av og til flere ganger i uka. Grunnen er at det er blant de mest trafikkerte strekningene i regionen. Men vi reiser også rundt andre steder i fylket og kontrollerer, sier Trine Giskås.

Da har vegvesenet med seg et mobilt skiltkamera, mens de i Verdal i tillegg benytter et stasjonært kamera som leser av skiltene og gir beskjed til kontrollstasjonen når det kommer biler som skal vinkes inn.