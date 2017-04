Røykutvikling i Momarka

Klokken 08.54 lørdag fikk politiet melding om røykutvikling fra en enebolig i Momarka.

- Nødetatene rykker ut, skriver politiet på Twitter.

Like etter klokken 09.00 melder brannvesenet at de har kontroll over situasjonen, og at fire personer har kommet seg ut fra eneboligen.

Innherred.no har snakket med eierne av eneboligen, som sier at det var en mindre hendelse som førte til røykutviklingen og at det verken ble skade på hus eller personer.