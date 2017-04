Vogntogulykke på Åsen

Politiet melder like før klokka elleve søndag om en utforkjøring på E6 på Åsen i Levanger. Et vogntog skal ha kjørt av veien. Trønderbanen er også blitt stengt på stedet.

Ved jernbanebrua

– Det er en lastebil som har kjørt av veien. Det skal ha skjedd like sør for togstasjonen på Åsen, i nærheten av brua som går over jernbanen, opplyser operatør Christina Wågan hos 110-sentralen i Namsos.

Brannvesenet bistår med trafikkdirigering på stedet. Brannvesenet fikk melding om ulykken fem på elleve.

Kom seg ut av egen hjelp

Operasjonsleder Kjetil Mollan i politiet i Nord-Trøndelag opplyser til Innherred kl. 11.41 at en person er involvert i ulykken. Mollan kan ikke si noe om skader.

– Det vi vet er at fører har kommet seg ut av vogntoget for egen hjelp. Om vedkommende er tatt til legevakta eller sykehuset, har jeg ikke opplysninger om, sier Mollan.

Trønder-Avisa får opplyst av innsatsleder Eirik Johannesen at en person er lettere skadd med smerter i ryggen.

Mulig å passere, men kan bli stengt

Politiet opplyste like etter ulykken at Vegvesenet er informert og at det vil bli forsøkt omkjøring via fylkesvei 101 og fylkesvei 753. Veiene er ikke egnet for større kjøretøy.

Politiet opplyser klokka 11.22 at trafikken kan passere på stedet, men at veien kan bli delvis stengt i forbindelse med bergingsarbeid.

– Veien er ikke stengt. Vogntoget ligger utenfor veibanen, og det er mulig å passere. Men det er mulig det vil bli sperret litt i forbindelse med oppryddingsarbeidet, sier Mollan.