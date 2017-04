Gard er lærer og driver med kampsport

Gard Olve Sagen (29) fra Levanger er for mange kjent under kallenavnet Ragnarok. Det norrøne navnet kobler ham til idretten MMA, som er en kombinasjon av flere kampsportformer.

Sagen har der bemerket seg i ringen, og tok i 2014 VM-sølv i MMA for amatører i Las Vegas. I september i fjor debuterte han som profesjonell MMA-utøver på dansk jord, og vant debutkampen mot danske Michael Larsen.

–Jeg skulle egentlig ha min andre proffkamp nylig, i Superior Challenge, men jeg pådro meg en luftveisinfeksjon like før. Da var det ikke riktig for verken meg, motstanderen eller organisasjonen at jeg tok den kampen, sier Sagen, som har studert og jobbet i Trondheim i en årrekke. Der bor han sentrumsnært med samboeren.

Venter på proffkamp

Nå venter han på neste sjanse for proffkamp. Det skjer tidligst etter sommeren.

–Det krever både profilering og opptrening i forkant, så det går litt tid før jeg får neste kamp. Jeg håper det blir til høsten, og jeg trener aktivt mot det. Drømmen er stadig å gå proffkamp på hjemmebane i Norge, sier levangermannen, som er bosatt i Trondheim sentrum og har 14-15 treningstimer per uke både før og etter heltidsjobben som lærer.

MMA-organisasjonen jobber nå med å bli innlemmet i Norges Idrettsforbund under kampsportforbundet. Sagen er også en ivrig forkjemper for MMA i Norge.

–Det tar tid å få det gjennom systemet, men det vil skje før eller siden. Teoretisk kan vi også i dag gå fullkontaktskamper i Norge, men ikke etter proffkravene, sier han og håper på endringer.

Vokser kraftig

Privat har han tatt mastergrad i bevegelsesvitenskap og har utdannelse som lektor ved NTNU. Nå er han kontaktlærer for en niendeklasse ved Gimse Ungdomsskole, og underviser i norsk og KRLE samt valgfag.

I tillegg er han aktiv i MMA Trondheim, hvor han lærer bort sine kunster til nye talenter. Trondheimsklubben har nå over 400 medlemmer.

–Vi tilbyr mye mer enn ren MMA-trening, og har trening for alt fra fitness til bare å ha det gøy. I helgen har vi for øvrig et internstevne for merkekamper hvor deltakerne får oppleve kamppresset og publikum før stevnet Berserkergang på Studentersamfundet. I fjor var det helt utsolgt i storsalen, sier han.

Hva savner du mest?

–Levanger er jo en så fin plass om sommeren. Jeg har bodd i Vassdalen, og jeg savner muligheten til å bade og grille der.

Hva savner du minst?

–Det har jeg tenkt litt på, men jeg føler ikke at det er noe jeg ikke savner. Det handler mer om at Trondheim har en del ting Levanger ikke har med treningsmiljøet her.

Hva er ditt beste minne fra Levanger?

–Helt klart når gode venner samlet seg for å grille på plattingen. Det var en helt klar sommerfølelse.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer hjemme?

–Innherred, så klart, selv om jeg også savner Levanger-Avisa. Og foreldrene holder meg oppdatert, så jeg følger med på det som skjer.

Hva skal til for at du flytter tilbake til Levanger?

–Treningsmuligheter og jobb. Per i dag mangler området en MMA-gym med høy kvalitet. Tiden vil vise hva som skjer, men det kunne jo hende at jeg flytter hjem og er med på å bygge opp et slikt tilbud lokalt. Men når det er sagt, så trives jeg veldig godt i jobben jeg har i dag.