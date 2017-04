Forteller om gamle ovner

Stiklestad Nasjonale Kultursenter ønsker onsdag 26. april velkommen til et nytt arrangement i serien Gjenstandene forteller. Denne gangen skal det handle om gamle ovner.

Jernverk-historie

–Vi stiller spørsmålet om gamle over er antikviteter eller jernskrap. Vi får besøk av Øyvind Heimstad, som er pensjonert museumshåndverker og formidler ved Stjørdal museum, forteller avdelingssjef Ingegerd Eggen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

–Øyvind Heimstad har mye erfaring med restaurering av gamle ovner og vil fortelle om dette arbeidet. Han vil også ta for seg historikken til jernverkene og ovnsproduksjonen i Midt-Norge.

Ovn-samler

Johan Storm Nielsen vil vise bilder fra sin samling av gamle ovner. Han startet sin samling med 24 ovner fra to trønderlåner som ble revet da han og kona tok over gården Svarva på Snåsa. Samlingen har etter hvert vokst til 70 ovner som han har utstilt i et eget ovnshus, i tillegg til alle de gamle ovnene som ellers er i bruk på gården.

Arrangementet byr på kaffe og kake, og musikk ved Jeanette Hoseth. Konferansier er Øystein Viem.