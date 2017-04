Tre unge damer fikk heder på gammeldanstreff

Victoria Haugan, Vilde Roksvåg og Sofie Larsen strålte etter å ha blitt tildelt stipend fra Skogsby-Lasses minneforening sist lørdag. Det var i forbindelse med gammeldanstreffet på Stiklestad at de tre verdalsjentene fikk denne oppmuntringen.

Pris for ungdom

Bakgrunnen for prisutdelingen henger sammen med SkogsbyLasses Minnefond som er en gruppering i Sverige. Den norske søsterforeningen jobber i likhet med svenskene på å t vare på arven etter den svenske spelmannen Skogsby-Lasse. Han hadde alltid et øye for den kommende generasjonen, og tanken er å oppmuntre unge musikere til ikke å legge instrumentet på hylla. Det er nemlig ikke et ukjent fenomen at ungdommer går på kulturskole og lærer seg et instrument. Men når de nærmer seg studietid, blir det ofte slutt på spillingen. Åres prisvinnere møttes for noen år siden da alle tre gikk på Verdal videregående skole. De fikk lyst til å spille sammen og dannet «10 strenger og ett piano». De har siden fått positiv oppmerksomhet flere steder, og de har fått spilleoppdrag på blant annet Vukudåggån og Spelmannstreffet på Stiklestad.

–Det er ikke flust med spillejobber så de var gald for også å få opptre på helgas treff, forteller Svein Berg i minneforeningen.

Suksess-treff

Gammeldanstreffet ble en suksess. Vi hadde 180 betalende. Med 44 spelmann og frivillige var det vel rundt 250 personer i og rundt konferansesalen, forteller Dag Ståle Larsen og Svein Berg på vegne av arrangørene.

Det ble en tre timers lang konsert med kaffe og mye god og variert musikkunderholdning. Det hele ble avrundet med loddtrekning, der inntekten går til framtidige arrangement. Det kan likevel ta en stund før neste pris-utdeling. Forrige gang var i 2014 da Anne Merete Kvelstad fikk minneprisen.

–Vi skal ha en god kandidat før vi har et arrangement. Det kan bli en gang hvert tredje år at vi har en slik markering og tildeling, sier Larsen og Berg. Samtidig noterer arrangørene seg at det absolutt er marked for denne type marked, det store oppmøte av 50 pluss-publikum tatt i betraktning.

Ser etter nye kandidater

–Dere speider etter nye kandidater til framtidige priser?

–Ja, vi er på utkikk i et større område her i Midt-Norge. Det trenger ikke være tradisjonelle spellemenn, rammene er videre enn det. Men hard-rockere får nok ikke pris fra oss, smiler Berg.

De tre damene i «10 strenger og ett piano» kvitterte for minneprisen med å spille tre låter. Det var Vemundvik av Askil Holm, Til Vera og Utvandringsvise av Odd Helge Roksvåg.