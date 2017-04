Aksjen stuper etter sjefens storsalg

Konsernsjef Sven Ombudstvedt har solgt samtlige av sine 2.415.349 aksjer i selskapet han selv leder. Kursen var satt til 1,6457 kroner, og 1,2 millioner av aksjene ble solgt gjennom selskapet Elle Holding AS. Konsernet meldte selv om salget som en meldepliktig handel via Oslo Børsonsdag kveld. Salget har dermed en ramme på tett oppunder fire millioner kroner.

Ned 30 prosent

Meldingen om salget kom samme dag som at Norske Skog presenterte tallene for første kvartal i 2017. Der viser det seg at selskapet gikk med 274 millioner kroner i minus i første kvartal, etter skatt og fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på 158 millioner kroner før avgifter og kostnader.

Meldingen om konsernsjefens aksjesalg sørget torsdag morgen for å sende aksjekursen kraftig ned. Klokken 10.17 hadde aksjen falt 29,03 prosent. Til Dagens Næringsliv onsdag kveld ønsket Ombudstvedt ikke å kommentere salget, og henviste til kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig.

- Dette har sammenheng med at ledelsen har fått innskrenket mandat fra aksjonærene og obligasjonseierne til å finne en bærekraftig rekapitalisering av selskapet. Og det er en reaksjon eller et signal i forhold til det, sier han til dn.no.

Han viser til at gjelden i selskapet fortsatt er høy, og at ledelsen ikke fikk tilstrekkelig støtte fra gjeldsinvestorene til å gjennomføre sin ønskede refinansiering i januar i år.