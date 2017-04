Innherred-skoler skal hoppe for harde livet

I 2017 deltar 103 000 elever ved 1 359 skoler i hele landet i aksjonen Hopp for hjertet. Hoppetaukonkurransen har vokst fra å engasjere 40 000 skolebarn i 2005 til over 100 000 barn i 2017. Målet med konkurransen er å vise at fysisk aktivitet både er morsomt og bra for helsen.

− Å hoppe tau er morsomt, spennende, utfordrende og sosialt. I tillegg er det bra for helsen. Vi ønsker å inspirere barn til å være mer aktive i sin skolehverdag, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, i ei pressemelding.

Konkurransen varer fra 2. til 12. mai og fra Levanger og Verdal deltar Ness oppvekstsenter, Garnes oppvekstsenter, Stiklestad skole, Vinne skole, Frol oppvekstsenter, Halsan skole, Ytterøy skole og Åsen barne- og ungdomsskole.

− Glade og aktive barn lærer og trives bedre på skolen. Ved å delta i Hopp for hjertet, får elevene mulighet til å erfare gleden av å være i aktivitet sammen, sier Rugtvedt.