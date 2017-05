Får felle en bjørn i Verdal og Steinkjer

Miljødirektoratet ga onsdag fellingstillatelse for en bjørn i Steinkjer og Verdal. Det skjer fordi skadepotensialet for beitedyr i området er så stort, melder Trønder-Avisa .

Opprinnelig sa direktoratet nei til felling tidligere på onsdag, men snudde da bjørnespor i kommunene ble bekreftet å være nærme beiteområder og langt unna grensen og øvrige bjørneområder.

Bjørnen sto i fjor for 34 prosent av rovvilttapene i Verdal, mens jerven sto for 31 prosent av tapene blant de 14.000 sauene og lammene som ble sluppet på utmarksbeite i kommunen. 2016 var første gang bjørn sto for mer rovvilttap på sau enn jerv.