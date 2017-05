Nå brøytes vegen for bilkjøring

Veien fra Vulusjøen og innover Heståsdalen er i ferd med å brøytes opp etter vintersesongen.

– Vi har begynt å rydde bort snøen oppå isbrua på stykket fram til Kringeltjønna. Det er mulig den blir åpnet i to etapper, først til Kringeltjønna og så neste etappe helt til enden av veien. Dette på grunn av at det er betydelig mer snø på siste del, opplyser Arne Munkeby, styremedlem i Vulusjøveien. Han legger også til at første del av veien har en noe høyere standard, det være seg botn og bedre veigrøfter, noe som gjør at veien tørkes betydelig raskere på denne delen av strekningen.

– En av våre gode brøytere Einar Sørheim vurderer hele tiden fremdriften i nært samarbeid med værgudene, tilføyer han. Målet er som alle tidligere år å få åpnet veien så tidlig som mulig, og samtidig få den skrapet og slettet til sommertrafikken starter.

– Vi har også et mål om å fortsette oppgradering av veien fra der vi sluttet siste sommer, men først må vi se hva vinteren har gitt oss av overraskelser som det kanskje også må brukes penger på, forklarer Arne Munkeby. Han oppfordrer samtidig alle trafikanter til å vise hensyn, ikke minst fordi veien brukes av flere.

– Vi får snart får besøk av våre firbeinte venner, de på to hjul og de på rulleski, minner han om, og takker dessuten alle brukere av veien for sine bidrag ved bommen. Noe som ifølge Munkeby gjør det mulig å ha Trøndelags fineste fjellvei.