Et klart nei

Anne Kolstad (SV) sitter i formannskapet i Verdal og skal 1. juni være med når skolestruktursaken skal opp til behandling.

Innherred har gjort et forsøk på å kartlegge hva de forskjellige formannskapsrepresentantene skal stemme – og om de støtter rådmannens innstilling som går ut på å legge ned fire grendeskoler.

- Utred konsekvenser

Så langt er det bare Kolstad som klart tilkjennegir hva hun stemmer: Nei.

- Jeg mener innstillinga vil medføre en sterk sentralisering og en betydelig endring av verdalssamfunnet, uten at konsekvensene av dette egentlig er utredet. Jeg håper vi kan enes om å ta en runde på dette før vi tar en så drastisk og irreversibel beslutning. Høringssvarene viser også stor skepsis og motstand i befolkninga og at mange synes det går for fort, fremhever Kolstad.

Barna som må betale

SV-representanten har stor forståelse for ønsket om nye skolebygg, men er uenig i at det er barna i grendene som skal betale for dette.

- SV vil prioritere pengene i Norge annerledes slik at vi får slutt på den offentlige fattigdommen og får råd til både skolebygg, flere lærere og skolemat. Lokalt må vi forholde oss til den økonomien vi har i øyeblikket og bygge deretter, uten å ofre grendene.