Inga Berit Lein (36) skal delta i Farmen kjendis

TV2 har nylig røpt hvilke tolv kjendiser som skal delta på den andre sesongen av Farmen kjendis. Blant disse tolv er verdalingen Inga Berit Lein. Hun har som kjent tidligere deltatt på Jakten på kjærligheten i 2004, samt Bønder i byen.

Kunnskapsrik

TV2 skriver dette om henne i presentasjonen deres:

- Inga Berit Lein kjenner vi fra Jakten på kjærligheten i 2004 og Bønder i byen, og mange vil nok huske henne for hennes herlige latter. Lein er bonde, og hun er den med mest kunnskap om hvordan de skal drive gården. Det gjør at hun har fått mye ansvar for å lære opp de andre deltakerne.

Til TV-kanalen sier Lein følgende:

– Jeg deler på kunnskapen min og prøver å være en ressurs for gruppa. Men det er en herlig gjeng, så det er egentlig bare å lede med inn på den rette sti. De er så ivrige. Det er kø på melking, så jeg venter egentlig på at de skal roe seg litt ned.

Favoritt

TV2 påpeker at mange ser på Lein som en stor konkurrent. Selv påpeker verdalingen at hun skal vinne:

- Jeg skal kjempe. Planen er å være her i seks uker. Jeg har tenkt å vinne, hvis ikke har jeg ikke vært her. Jeg må jo vinne.

Disse tolv skal delta: