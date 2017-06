«Jeg beklager å måtte si dette, men det virker som om lykken kommer når man begynner å hjelpe andre.»

Torsdag var det avslutningsseremoni for avgangselevene ved Levanger vgs. Oddny Furunes Gumaer, opprinnelig fra Levanger, men bosatt i Frosta i dag, har i mange år arbeidet med flyktninger.

Innherred har fått lov til å gjengi hennes tale til videregående-elevene.

Hun forteller til Innherred at den er basert på en tekst hun skrev til sin egen datter for noen år tilbake.

Oddnys tale til avgangselevene

Kjære avgangselever

Her i salen sitter foreldre og foresatte, kan hende noen besteforeldre eller annen slekt. Jeg er viss på at mange tenker:

Hvor fort tiden har gått.

Man blir litt vemodig, samtidig som stolt, og savner disse årene da vi måtte sette plaster på skrubbsår eller knytte skolissene deres.

Kanskje savner vi stundene sammen på sengen eller på sofaen da vi leste Dyrene i Hakkebakkeskogen eller Knerten.

Vi tenker tilbake på den første gangen dere

begynte å gå,

lærte å sykle,

første skoledag,

skoleopptredener,

de skjeve bokstavene da du skrev navnet ditt i begynnelsen,

den første, litt nervøse elevkvelden,

og mange andre små og store hendelser.

-----

Nå starter en ny epoke i livet. Om ikke lenge skal dere ut i verden på egen hånd.

Vi foreldre gir merkelig råd når barna skal starte for seg selv:

Husk å dekke alle offentlige toaletter med papir før du setter deg på dem.

Husk å få nok søvn hver natt.

Bruk tanntråd og solfaktor

Litt linfrø er veldig bra.

-----

Jeg er ganske sikker på at dere kommer til å ta godt vare på dere selv.

Kan hende vil dere slurve med tanntråden, men jeg vet dere ikke kommer til å glemme å vaske hendene.

Det jeg er mer bekymret for er hva du kommer til å leve for resten av livet.

Vil dere bruke tiden på å se perfekt ut og få de andre til å tro at du har full kontroll?

Kommer dere til å framstå som uovervinnelig?

Vil vellykkethet være deres største dyd? Eller vil sjenerøsitet?

.....

Vil dere være trygg på den dere er og uredd når andre ser at du kan være svak?

Kommer dere til å leve for det som virkelig betyr noe og smake at livet er godt?

Eller kommer du til å streve etter noe mer, selv om du ikke kan definere hva mer er?

......

Man tror ofte at lykke er når vi endelig har oppnådd det perfekte.

Så bruker vi livet på å lete etter en lykke som faktisk allerede finnes inne i oss.

Det vi løper etter kommer vi aldri til å finne.

Det vi strever etter er sannsynligvis ikke det som vil gi oss tilfredshet.

Vi har blitt opplært til å tro at vi er her i verden for å lykkes.

Og det er verden som definerer for oss hva suksess er.

Vi ser det overalt.

Vi ser det på sosiale medier der målet synes å være å se så perfekt ut som mulig, og ens verdi blir fastslått ved hvor mange likes en får.

Vi ser det på TV og i skinnende magasiner.

Vi ser det på kjøpesenter og langs overfylte strender.

Vi ser det i dyre biler, båter, nydelige hjem og handvesker med initialene: MK.

Men dere er ikke bankkontoen deres.

Dere er ikke deres suksesser og nederlag.

Ingen av disse tingene definerer dere og verdien dere har.

Dere er fri. Fri til å velge selv.

.....

Hva skal du leve for. Hva skal målet ditt være?

......

Det er vanskelig å beskrive det som er inne i oss. Noen kaller det sjelen.

Du kan føle den noen ganger om du tar deg tid til å være helt stille.

Du kan føle det når du lytter til musikk som gjør noe mer med oss enn bare å underholde.

Du kan kjenne det når du trekker pusten dypt og beundrer et landskap som er vakrere enn ord kan beskrive.

Du kan oppleve det når er sammen med mennesker som du bare vil tilbringe mer tid sammen med fordi du kjenner deg ett med dem.

Du kan kjenne det når du holder på med en aktivitet som er så altoppslukende at du glemmer tid og sted.

Du føler det ekstra sterkt når du elsker en annen person så høyt at det gjør vondt.

Du kan se det når mennesker viser vennlighet mot en annen person.

Spesielt om de viser vennlighet mot en person som verken er vakker, rik eller populær.

Når vi klarer å la verdens støy være og blir helt stille, kan vi kjenne sjelens stemme. Den taler til oss og kan lede oss. Men for at det skal skje, må vi ikke la oss distrahere av alt det andre.

......

Hvordan mater man sjelen sin?

Ikke med linfrø.

......

Nei, du må starte med å gå etter det lyset du har fått. Ta det første steget.

Jeg beklager å måtte si dette, men det virker som om lykken kommer når man begynner å hjelpe andre. Man må se bort fra seg selv, og mot andre. Vi må leve for noe som er større enn oss selv.

Det var dette både Jesus, Gandhi, Mandela og Mor Teresa gjorde.

Se etter de som er ensomme, de som har minst, de som er syke eller som, av en eller annen grunn, føler at livet ikke har vært rettferdig mot dem.

Gi vann til de som er tørste, gi mat til de som er sultne, besøk de som er ensomme.

Dette har jeg brukt livet mitt til.

For et år siden holdt jeg en rohingya baby i armene mine. Hun tilhørte en folkegruppe som er i ferd med å bli utryddet i vest-Myanmar. Jeg vet ikke om babyen fortsatt lever. Der hun bodde var det ikke noe mat. Det var trist, håpløst, men på samme tid meningsfylt. Jeg kunne bidra til at babyen og andre i folkegruppen hennes fikk liv. Jeg så på henne og tenkte at hun gjør meg verken rik, vakker eller populær. Men det ga mening å bidra.

Før jul satt jeg sammen med syriske mødre i Aleppo. De gråt og sa at om ingen hjelper dem, vil de dø. Igjen visste jeg at disse menneskene ikke kunne gi meg det verden definerer som suksess. Men de ga meg noe viktig. De har lært meg mer om mot, sjenerøsitet og gjestfrihet enn jeg noen gang har lært i Norge. Ofte tenker jeg at jeg er der for å gi, men så er det i stedet de som gir noe mer verdifullt til meg.

Du vil bli overrasket over hvor mye glede det vil gi deg.

Du har det som skal til inni deg.

Ikke følg andre om du ikke synes det er riktig.

Ta dine egne valg.

Ikke prøv å vær perfekt. La andre se dine svakheter.

Finn noe som er større enn deg selv å leve for!

Og så, helt til slutt, et siste råd: Ikke bland mørke og lyse farger når du skal vaske klærne dine.