Vil sørge for ny redningsskøyte i Norge

Odd Fellow Ordenen valgte i fjor å ha Redningsselskapet som sin landssak, med mål om å samle inn penger til en ny redningsskøyte innen 2019. Denne vil bli en av de raskeste og mest moderne i landet og skal ha stor kapasitet. Skøyta vil ha fast bemanning og være i beredskap hver dag året rundt.

Tidligere år har Ordenen samlet inn midler til to redningsskøyter i Norge, «RS Odd Fellow». og «RS Odd Fellow II». De må nå samle inn minst 25 millioner kroner for å få rett til å bestemme navn på den nye skøyta. Målet er at den skal hete «Odd Fellow III» og være klar til dåp i april 2019, i forbindelse med deres 200 års jubileum.

–Det er enda flere folk som drar på sjøen nå enn før, så den trengs i aller høyeste grad, sier Ann-Elise Madsen i Loge 58 Gudrun.

I Levanger arrangerer fire loger innsamlingsaksjon 21. juni, hvor det blant annet blir utlodning av malerier, musikk av Skogn hornmusikklag og besøk av Elias-båter for barna.

–Vi skal også demonstrere Redningsselskapets ribb i Levanger, hvor vi plukker opp en person fra sjøen. Dette gjør vi i samarbeid med politi, brann og ambulanse, sier Lorents Gåsvær i den frivillige redningstjenesten i Levanger.