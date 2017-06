Fredag kommer over 400 kristne til Levanger for å prise Jesus

Nyheter

Encounter-festivalen holder til på bønnesenteret i Levanger, der det både er møter og seminarer og tid for å prate sammen og møte nye venner.

I år legges det opp til enda mer av det siste.

– Vi har valgt å ta bort noen seminarbolker for at folk skal få mer tid til å prate og henge sammen mellom møtene. Her møter folk andre med samme lengsel etter Jesus, sier grunnlegger av festivalen, Andreas Fjellvang, til avisa Dagen .

Mer Gud - mindre penger

Da han grunnla festivalen var han bare 22 år.

– Vi var en vennegjeng som var sultne på Gud. Jeg var på en del festivaler på den tiden, der jeg opplevde at det var mest snakk om penger og aktivitetene mellom møtene. På Encounter-festivalen er Guds nærvær alltid i fokus, fremhever Fjellvang overfor avisa .

De fleste festivaldeltakerne er unge voksne midt i tjueårene. Årets tema er «Mer av Jesus», med fokus på å ha tid til troen i en travel hverdag.

Gleder seg til å danse

Festivalen varer fra fredag 23. til tirsdag 27. juni, og holder altså til på Nordic Harvest Mission. Fjellvang gleder seg enormt til festivalen, som han synes har blitt bedre gang for gang - og kanskje særlig til dansepartyet!

– Jeg er ingen god danser, men det er litt spontant og skjer av og til på slutten av møtet. Alle 200 i salen danser, og det er masse frihet og glede, beskriver han.