– Viktig med mentalsjekk av gamle mennesker på akuttmottaket

Denne uka ble en artikkel ført i pennen av ham og tre andre publisert på Tidsskriftet til Den norske legeforening .

Må sjekkes umiddelbart

Konklusjonen er klar: En rask vurdering av mental status på gamle mennesker som kommer til akuttmottaket er svært viktig der det er mistanke om betennelse i blodet eller annen akutt sykdom.

Bjørn Erik Nerland, Guri Hagberg, Leiv Otto Watne og Marius Myrstad mener screeningverktøyet 4AT er det beste å bruke. 4AT er en forholdsvis enkel test, som er utviklet i Storbritannia og oversatt til norsk.

– Den er godt egnet for bruk i akuttmottak fordi den kan utføres av alle typer helsepersonell, ikke krever noen spesifikk opplæring og kan gjennomføres på bare to-tre minutter, skriver firkløveret i artikkelen.

Testen består av fire punkter:

1) Årvåkenheten til pasienten - der vurderingen går på om vedkommende er helt normal og årvåken, lett søvnig eller tydelig unormal.

2) Mental vurdering - der helsepersonellet ber pasienten om å oppgi alder, fødselsdato, hvor vedkommende befinner seg og hvilket år vi er i.

3) Oppmerksomhet - der pasienten får i oppgave å nevne årets måneder baklengs.

4) Akutt endring i tilstanden - der det klargjøres hvorvidt pasienten har hatt betydelige endringer i mentale funksjoner de siste par ukene, som for eksempel paranoide symptomer eller hallusinasjoner.

For alle punktene gis det en poengscore, og bare ett punkt med unormale tendenser tilsier at helsepersonellet skal være obs på muligheten for akutt forvirring - såkalt delirium.

Derfor er det viktig å avdekke

Gamle mennesker utgjør en høy andel av dem som innlegges på sykehus, og mange av dem har skader som følge av demenssykdom eller akutt forvirring.

Infeksjoner er blant de vanligste utløsende årsakene til forvirringen - som i sin tur øker risikoen for komplikasjoner ved akuttbehandlingen, fall, demens, tap av funksjoner og i verste fall død.

Samtidig er akuttmedisinske vurderinger spesielt krevende hos gamle pasienter.

– Det viser seg at også behovet for geriatrisk kompetanse på akuttmottakene (geriatri er læren om sykdommer spesielt knyttet til alderdom) øker, og blir nok enda mer etterspurt i årene fremover, konkluderer Marius Myrstad og de tre andre artikkelforfatterne.