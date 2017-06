Nyheter

Mandag morgen klokken 0845 kjørte en bil inn i autovernet på E6 ved Ronglan.

Uhellet skjedde rett nord for avkjøring til Ronglan der hvor to kjørefelt går over i ett.

Ingen skal ha kommet til skade.

Det skal være mulig å passere på ulykkesstedet, men politiet ber bilistene være oppmerksom.