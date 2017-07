Spelet er endelig i gang

Nyheter

På fin og historisk grunn ved Molåna på Stiklestad Nasjonale Kultursenter var det i dag duket for pressekonferanse. Her ble de profesjonelle skuespillerne ved årets utgave av Spelet på Stiklestad presentert.

- Endelig er det klart for spel, dette blir bra!, nærmest ropte en ekstastisk Turid Hofstad, styreleder i SNK.

Instruktøren gledet seg

Hun var tydelig stolt av å se variasjonen av de ulike personlighetene i den profesjonelle rollelisten og ønsket å takke disse spesielt.

Også årets instruktør Hanne Tømta var svært glad for å kunne si at Spelet nå er i gang.

- Det er utrolig stas å være tilbake i Verdal igjen, sa hun fornøyd.

Hun syntes spesielt at det var en stor ære å få være med på å vise frem viktig historie, samt å skape ny historie. Hun hadde begynt å tenke på årets utgave allerede dagen etter siste forestilling i fjor og kunne fortelle om en viktig endring i årets forestilling.

Nye fokusområder for årets utgave

Tømta fortalte at hovedfokuset i år er fremføringen av selve språket. Språket i år skal ifølge Tømta være utelukkende en rendyrket talt versjon av nynorsk, slik originalmanuset er skrevet.

I tillegg nevnte Tømta at det i år har vært viktig for henne å ta tak i musikken slik at det blir et samspill mellom musikk og teater, samt at sangtekstene blir mer tydeliggjort for publikum. Musikken blir tydeliggjort ved hjelp av to orkester og rollelisten er fylt opp med flere habile sangere.

I tillegg til et språk- og musikkfokus skal årets utgave av Spelet på Stiklestad ifølge Tømta, få frem menneskene i den store og mektige historiske hendelsen i år 1030.

- Spelet på Stiklestad skal skape en undring og publikum skal gå ut med nye tanker, forteller instruktør, Hanne Tømta.

I år kan du se disse profesjonelle skuespillerne i Spelet på Stiklestad:

Trond Espen Seim som Kong Olav Haraldsson

Hanne Skille Reitan som Gudrun

Trine Wiggen som Gudrid

Mari Maurstad (Ny) som Grima

Ingar Helge Gimle som Torgeir Flekk

Even Stormoen som Gamal-Jostein

Lavrans Haga (Ny rolle) som Tormod Kolbrunarskald

Tore Berntzen Granås (Ny) som Torgeir Halleson

Sondre Krogtoft Larsen (Ny) som Froste

Roger Storm som Arnljot Gelline