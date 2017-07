Dette skyller verdalingene ned i do

Nyheter

– Bildene viser fiberkluter, bind, tamponger med mer. Det har vært en økende bruk av fiberkluter til all slags rengjøring de siste årene, og disse fiberklutene er svært sterke og legger seg i avløpspumpene og forårsaker tilstopping, sier teknisk vakt Frode Forfang i Verdal kommune til Innherred.

Forfang forteller at kommunen til stadig får problemer med tette avløpspumper. Dette skyldes at folk kaster søppel i do.

Tilstopping av pumpene medfører ekstra kostnader med slitasje av pumper og tømming av pumpesump med slamsugebil. Tømming av sistnevnte koster 4000-5000 kroner hver gang, ifølge Forfang.

Dette må ikke kastes i do

Han håper nå å slippe merarbeid og unødvendige ekstrakostnader, og har sendt en liste på som ikke skal kastes i do.

-Bind

-Tamponger

-Bleier

-Kluter

-Q-tips

-WC-blokk

-Vanlig tørkepapir /tørkerull

-Fiberkluter/engangskluter for ulike typer rengjøring

-Matpapir

-Pussegarn

-Maling/beis/lakk/lim (farlig avfall – leveres på gjenbrukstorg)

-Olje og oljeprodukter (farlig avfall – leveres på gjenbrukstorg)

-Fett og matolje

-Truser

-Strømpebukser

Skal løse seg opp i vann

-Ting som ikke løser seg opp i vann skal ikke kastes i do. Alt på denne listen betraktes som avfall og skal leveres til renovasjonsordningen eller gjenbrukstorg. Se Innherred Renovasjons hjemmeside for informasjon om sortering og levering av avfall, oppfordrer Forfang.