«Værdalen» fikk hederspris i Kristiansund

Prisen ble delt ut under Forbundet Kystens landsstevne i Kristiansund denne helgen. Organisasjonen har over 10 000 medlemmer i Norge, og jobber med å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til livet på kysten, skriver forbundet i ei pressemelding.

Under stevnet gikk en av de gjeveste prisene til en veteranbåt fra Verdal, «Værdalen». Skipet ble bygget i Trondheim i 1891 og gikk med dampmaskin fra 1891 til 1948. Den var opprinnelig bygd for å frakte trelast, husdyr og passasjerer, i tillegg til å være postbåt i cirka 50 år. Den var også den eneste båten som hadde kapasitet til å frakte store damplokomotiv på over 13 tonn mellom Verdal og Trondheim i sin tid.

Videre skriver juryen:

«Det er eit såkalla hybridskip og bygd som ein prototype basert på dei amerikanske skonnertane som gjekk med trelast på Stillehavskysten. Der var dei bygd i tre, men dette hybridskipet som prototype vart bygd i jern og stål. Båten er konstruert som skonnert forut med segl, midt på er det eit lekterparti, og motordrevet bak. Først altså med dampmaskin, deretter ulike motorar etter 1948. Etter 1949 og fram til 1979 gjekk den i kystfart som lasteskip med både trelast og i klippfiskfart, det meste av tida i Kristiansund og langs norskekysten for ulike redarar. Det er noverande eigar sin draum at båten som einaste gjenverande og historisk skip av sitt slag i verda, skal få bli gjort tilgjengeleg for allmenheten på eit eller anna vis. Eigar av skipet "Værdalen", Olaf T. Engvig mottar prisen.»