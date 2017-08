Dette er en av vegene Statens vegvesen er mest stolt over

Nyheter

Statens vegvesen har ansvaret for å vedlikeholde Kong Carl Johans vei, en flott tur i fjellene mellom Skalstufjellet på svensk side og krysset ved Kråksjøen på norsk side. Den brukes av mange - både syklister, pilgrimer og andre fotturister.

Restaurering

Vegen er 17,5 kilometer lang, og ble i sin tid bygd så bred at man kunne ri med spydet på tvers. Den bukter seg gjennom vakkert fjellandskap, forbi tjern og gjennom bjørkeskog. Carl Johans vei ble bygd som handelsveg mellom Jämtland og Trøndelag, og stod ferdig i 1835. Den gangen ble den betraktet som stor ingeniørkunst.

Nå ligger vegen i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.

– Vi har restaurert tre av de fem gamle steinhvelvbruene, og det er flere støttemurer langs vegen. De to eldste steinhvelvbruene er fra da vegen ble åpnet i 1835. De har stått godt helt frem til vår tid, men nå ser vi at den ene trenger å restaureres, sier fylkeskontakt for kulturminner i Nord-Trøndelag, Inger Eriksen.

Stoppested

For barnefamilier på tur er vegen perfekt, både til fots og på sykkel. Ved Kvilbekken på norsk side er det utedo, gapahuk og flere sitteplasser. Flere ungdomsskoler i området har også tatt med hele klasser dit på en historisk gåtur.

– Bruk av vegen er det beste vern av den. Da får vi tips hvis noe bør gjøres, og ikke minst får vi mange hyggelige tilbakemeldinger om hvor fint folk synes det er å gå Carl Johans vei, sier Inger Eriksen.