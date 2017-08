Tjente godt på salg av familiebedriften

Nyheter

Trønder-Avisa skriver torsdag om Mestrings- og læringssenteret på Ekne, som gjennom våren og sommeren vært mye omtalt i media, blant annet med tanke på at en privat aktør tjener store penger ved at kommunene kjøper behandlingsplasser på vegne av utfordrende brukere de mangler et tilbud for selv.

Den lønnsomme driften viste seg å fatte interesse hos oppkjøpsfond.

I fjor høst ble ML-senteret solgt til Longship for en ukjent sum.

Salgssummen har trolig for det meste bidratt til at eierselskapet ML-Holding som nå heter Jeca Invest i fjor kunne bokføre inntekter på 105 millioner kroner, og et resultat før skatt på 101 millioner kroner. Disse tallene finnes i offentlige oversikter, som Proff.no.

Dette selskapet eies av Asle Sundal med 70 prosent og sønnen Cato med 30 prosent.

Cato Sundal avviser overfor Trønder-Avisa at hele summen kommer fra salget, og sier at avtalen mellom partene er at salgssummen skal holdes hemmelig.

Far og sønn Sundal bevilget seg et utbytte på 13 millioner kroner fra sitt holdingselskap.