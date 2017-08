– Min tid på Levanger voksenopplæring vil jeg aldri glemme!

Nyheter

Jeg er Ruqiya og kommer fra Somalia. Også bor jeg i Verdal kommune med familien min. Heldigvis bor jeg på et sted som er rolig, pent og trivelig. Jeg gikk ca. to år på norskkurs på Verdal Møllegata voksenopplæring, og der har jeg lært språket og mange norske ord som jeg husker, og glemmer aldri. Etterpå gikk jeg cirka to år her på Levanger voksenopplæring. Jeg begynte på grunnskolen august 2015, og tiden ble fort ferdig. Men gjennom tiden som jeg har brukt her har jeg fått veldig god kunnskap, og mange tips fra lærerne.

Denne teksten handler om perioden som jeg gikk her på Levanger voksenopplæring. Det var tiden som jeg ikke mistet, men holdt godt på. Fordi jeg lærte flere fag som jeg ikke hadde lært fra før, og det husker jeg godt. Jeg har blitt kjent med mange gode venner som jeg er stolt av, selv om vi kommer fra ulike land. Vi respekterer hverandre som bror og søster. Etter 21. juni skal vi skilles fra hverandre, og det er vondt og trist, men jeg ønsker kameratene mine lykke til videre! Også hadde jeg ikke noen problemer med denne tiden som jeg har hatt på skolen. Selvfølgelig er jeg helt sikker på at denne tiden har jeg aldri angret på.

Likevel har vi jobbet hardt siste tiden i G2. Stort sett setter jeg pris på mine snille, gode og tøffe lærere som jeg har blitt kjent med. De hadde tålmodighet til at vi skulle bli beste elever i G2. Heldigvis ble vi det, synes jeg, og tusen hjertelig takk til lærerne som hjalp oss. Min tid på grunnskolen i Levanger var viktig for meg, fordi jeg hadde ikke denne sjanse fra før.

I dag er det siste skoledag i G2, og jeg er sikker på at hver person skal få vitnemålet sitt uansett om det er bra gjort eller ikke. Jeg håper at vi skal fortsette med å vise god innsats og bra integrering i fremtiden. Fordi et godt samfunn er det viktigste for utviklingen, synes jeg.

Jeg anbefaler de som går i G2 å respektere og ta vare på hverandre og gjøre dobbel innsats på skolen og hjemme. Det er et uttrykk som sier: «tiden løper fort og du må bruke den godt». Muligheten kommer bare en gang. I starten her på Levanger voksenopplæring var det mye stress for meg, og jeg var nervøs for starten på grunnskolen. Men etter hvert ble det lettere og lettere. Det var morsomt og gøy, men jeg kan ikke konkludere her på skrift hva som skjer videre. Time will show!

Ruquia fra Somalia