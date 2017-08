Nyheter

Fire garderobeskap ble tirsdag ettermiddag ettermiddag brutt opp ved Nord universitet på Røstad. Her rapporteres det om stjålne kredittkort og kontanter.

Politiet ber om tips. Og skulle du ha opplysninger, ringer du 02800.

I løpet av natt til onsdag er det for øvrig også meldt om ubudne gjester hos Coop Frosta. Av politiets twittermelding, går det fram at det skal ha vært folk inne, men at det er uklart om noe er stjålet.