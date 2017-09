Har du lurt på hvem som lager de ekstremt tørre kransekakevitsene?

Nyheter

Carrie Louise Vigen Christoffersen (46) er navnet. For sju år siden møtte hun Askim-bedriften Kransekakebakerens daglige leder Arild Christoffersen på ferie på Mallorca. Nå er de gift, og hun jobber som markedssjef.

En vits i uka

Det betyr at hun skriver vitsene som havner i smellbonbon-ene.

– Jeg skriver 50 vitser i året, så jeg har bare to uker ferie, ler vitsemakeren, som nettopp har satt sammen en Instagram-video fra statminister Erna Solbergs besøk ved bedriften i august. Også Høyre-lederen syntes det var morsomt å høre et av påfunnene til Carrie.

«Erna skal gjennom sikkerhetskontrollen. – Erna, har du noen skarpe gjenstander på deg, spør kontrolløren, bortsett fra din hjerne? – Det må være min tunge, sier Erna».

Nå ble den vitsen tatt på sparket, og står foreløpig ikke i noen smellbonbon, men det å bruke litt andre navn enn standard-navnene Per og Pål, dansken og svensken er noe Carrie har gjort seg flid med.

Pappaen får svi

Hun går ikke av vegen for å bruke sine nærmeste, eller andre kjente i vitsene.

– En av vitsene som faktisk står i en smellbonbon er om pappa Torstein (Vigen) og hans kone Greta (Vollan). I vitsen er navnene Torstein og Greta brukt, og Hørselssenteret i Kirkegata er også nevnt. Folk flest vil ikke tenke over det, men når noen i Levanger åpner en smellbonbon med den vitsen vil de reagere, fordi de kjenner til paret og at pappa bruker høreapparat, forklarer Carrie Louise Vigen Christoffersen.

Hun ser for seg at det å bruke faktiske navn er ekstra morsomt for de som kjenner de igjen, som fort sender en snap eller legger ut bilde på insta eller face av vitsen. Kanskje har det også en liten reklameeffekt.

Tannlegen hennes

En annen som har havnet i smellbonbon er Carries faste tannlege Arnt Einar Andersen i Trondheim, og hans bedre halvdel Camilla.

– Igjen, de som ikke kjenner dem vil lese vitsen som en hver annen, men det er mange som vil vite om tannlege Arnt Einar, sier Carrie.

Det var en artikkel i Smaalenenes Avis som fikk Innherred på sporet av historien om Carrie, som vokste opp i Levanger siden foreldrene var derfra. Moren hørte hjemme på Nossum gård. Carrie flyttet fra Levanger så tidlig at hun gikk skole i Trondheim, men var mye på Levanger både i høytidene og ellers i året. Med sin pappa boende der, og annen slekt og venner i byen er hun stadig på besøk.

Ingen bond-pike

Latteren sitter løst hos 46-åringen, som ikke kan titulere seg som Bond-girl, men bonbon-girl. Ambisjoner på vitsefronten har hun også.

– I den neste produksjonen skal vitsene bli skikkelig gode. Folk kommer til å lure på hva i all verden som har skjedd!

Om man skal tro henne på det, er ikke godt å si. Tradisjonelt er jo kransekakevitsene ganske dårlige, og det har også vært litt av vitsen.

– De er så tørre at vi ikke trenger håndduker i vår familie, illustrerer Carrie. Men det er sant at det skal skje noe. Kransekakebakeriet vil nemlig innføre bonusvitser. Det kan bli to i én - der den ene er en oneliner.

Glad i dem

Hvor glad i kransekake er så vitsemakeren?

– Veldig glad, faktisk. Jeg har alltid kransekakestenger i fryseren. Men uten melis. Da er de et sunt alternativ til godteri, de er glutenfrie, er laget av mandler og er mer mettende enn søtsaker.

Uansett, en god latter er godt for helsa og forlenger livet. Og om ikke noen andre ler av vitsene, så gjør i hvert fall Carrie det selv...