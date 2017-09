Hærverk på Minsaas plass

Nyheter

En Innherred-tipser melder om at planter, blomster, trær og andre løse gjenstander har fått hard medfart på Minsaas plass. Dette skal antageligvis ha skjedd natt til søndag. Se bilder over.

Når Innherred kontakter politiet har de ikke fått noen henvendelser om dette, heller ikke leder for uteavdelingen i Verdal kommune, Thomas Patrik Lindblom, har hørt om hærverket før Innherred kontakter han.

- Vi fikk jo lov til å pynte litt ekstra på Minsaas plass i forbindelse med teateråpningen, og da er det enormt synd at noen velger å gjøre slike ting, sier Lindblom, som opplyser at han skal kontakte teknisk vakt i kommunen, slik at det blir ryddet opp på området.