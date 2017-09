Bekymringsfullt om matematikk

Nyheter

Og nordtrønderske videregåendeelever scorer dårligere enn landsgjennomsnittet.

–Vårens eksamensresultater etter at eksamener i 35 fag ble gjennomført, viser 25 fag med svakere resultat enn året før, og 2 fag hvor resultatet ble bedre enn i fjor. Sammenlignet med snittet for hele landet, ligger Nord-Trøndelag under snittet i 27 fag, og over snittet i ett fag (2P-Y, praktisk matematikk for Vg2 yrkesfag), melder Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Fylkemannen beskriver det som bekymringsfullt at eksamenskarakterene i praktisk matematikk for studieforberedende VG1 (1P) ikke er bedre. Her er snittet blant nordtrønderne karakteren 2,0. I praksis innebærer det at en stor andel elever stryker på eksamen. Resultatet er for øvrig det samme som i 2015, og 0,2 karakterpoeng lavere enn i fjor.

Under gjennomsnittet

–Ellers viser resultatene at Nord-Trøndelag ligger under landssnittet i alle matematikk fellesfagene, foruten 2P-Y. Man kan ikke se en bedring i resultatene sammenlignet med 2015 og 2016 totalt i disse fagene, skriver Fylkesmannen.

Heller ikke i engelsk er det noen grunn til å juble over vårens eksamen.

Nord-Trøndelag ligger under landssnittet både på yrkesfag og studieforberedende og har lavere resultater i år og i fjor sammenlignet med eksamen 2015.

–I 2015 hadde elevene et resultat på eksamen i engelsk som var over landssnittet. De to siste årene har vi nå ligget under landssnittet. Særlig på yrkesfag har det vært en negativ utvikling sammenlignet med 2015.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag peker videre på at norskkunnskapene gjerne også kunne vært bedre. I likhet med tidligere nevnte fag, ligger videregåendeelever fra vårt fylke under landssnittet.

–Dette var tilfellet også i 2015 og 2016, foruten norsk hovedmål på yrkesfag, hvor Nord-Trøndelag har ligget litt over landssnittet (trekkfag), rapporterer Fylkesmannen.