Tannlegeskrekk? Visste du at det finnes et spesialteam i Verdal?

Nyheter

Lokalavisa for Malvik, Stjørdal og Meråker, Bladet, skriver om tannlegeskrekk på lørdag. Det finnes en del personer som ikke går til tannlegen uansett hvor vondt de måtte ha eller hvordan de ser ut. Andre klarer å gå til tannlegen, men er livredde. Faktisk er det snakk om så mye som mellom fem og ti prosent av den voksne norske befolkningen som ikke går regelmessig til tannlegen på grunn av frykt.

Svette hender, hjertebank og pustevansker er vanlige reaksjoner, og det samme er tanker om alt det forferdelige som kan skje hos tannlegen. Gamle, vonde minner kommer også frem. Folk med tannlegeskrekk kan dessuten sove dårlig i lang tid før timeavtalen.

Ond sirkel

Har man unngått tannlegen lenge, blir man gjerne redd for de dårlige nyhetene, hvor mange hull man har, hva som må gjøres og hvor mye det koster.

Det finnes til og med en del mennesker som aldri har opplevd noe negativt hos tannlegen, de har bare alltid vært redde.

Heldigvis finnes det hjelp. I Nord-Trøndelag er det et behandlingstilbud til personer med tannlegeskrekk, eller har vært utsatt for tortur eller overgrep - TOO-teamet. Her kan man få behandling for angsten. Selve tannbehandlingen skjer hos en vanlig tannlege.

– De som har store problemer med å få gjennomført tannbehandling eller har vært utsatt for noe, bør ta i mot hjelp av TOO-teamet, sier overtannlegen Bjørnar Hafell til Bladet.

I Verdal

TOO-teamet holder til i Verdal, og består av tannlege, tannhelsesekretær og psykolog.

– Du kan spørre tannlegen din om å få komme dit, eller du kan få henvisning fra fastlege eller psykolog. Det er nok også mulig å ta direkte kontakt, sier Hafell.

Skulle tannlegeskrekken over tid ha ført til et behandlingsbehov som blir veldig kostbart, er det mulig å få dekket det gjennom Helfo, men da må det være dokumentert via fastlege, psykolog eller psykiater at skrekken er reell.