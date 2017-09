Litt usikkerhet rundt antall beboere

Nyheter

Natt til søndag brøt det ut brann i Trøa i Vinne i Verdal, i det såkalte K-feltet.

Etterforskningsarbeid på søndag

Et rekkehus med til sammen tolv leiligheter tok fyr på den ene enden, slik at to av leilighetene brant ned.

– Så langt vi vet er det ingen alvorlige personskader som følge av brannen, sier operasjonsleder Monica Ravlo til Innherred søndag morgen.

Brannvesenet er fortsatt på stedet, og vil sammen med politiet drive etterforskningsarbeid gjennom søndagen.

– Det er kanskje tvilsomt om vi finner ut av brannårsaken i dag, i hvert fall ikke før utpå ettermiddagen eller kvelden, antar Ravlo.

Seks berørte ikke-beboere

Tallet på berørte personer har gått litt opp og ned, men det siste er at ti personer ble sendt til Sykehuset Levanger for en sjekk etter brannen. Fire av disse skal være registrerte beboere i rekkehusene. De øvrige seks vet ikke politiet helt hvor hører hjemme, om de var på besøk eller om de kom til for å hjelpe fra steder i nærheten.

Alle de tolv leilighetene i rekkehuset ble evakuert, og ingen beboere har fått lov til å flytte hjem igjen søndag morgen. De ti leilighetene som ikke er så hardt rammet av brannen er sjekket ut av nødetatene, slik at de har kontroll på alle som var der inne.

15 personer bor der

De to leilighetene som ble hardest rammet kan ikke politiet med hundre prosent sikkerhet si noe om, fordi de ikke har kunnet ta seg inn der etter brannen, men ingenting tyder på at noen personer er savnet.

Til sammen skal det være bosatt 15 personer i de tolv leilighetene. Også her er det en viss usikkerhet ute og går.

– En av de femten står ikke registrert som boende der, men vi har fått bekreftet fra andre at vedkommende bor der. Sånn kan det være når folk flytter, og alle flytteregistreringer ikke er helt oppdatert, konstaterer Ravlo.

Krisemottak

Det ble i natt opprettet et krisemottak ved Verdal hotell, der det var en del personer innom. Etter det Ravlo kjenner til skal imidlertid de aller fleste av de berørte ha skaffet seg privat husly etter brannen.

– Kommunens kriseteam ble umiddelbart kalt ut etter at omfanget av brannen ble kjent, og de har jeg fått høre har gjort en god jobb, poengterer operasjonsleder Monica Ravlo.