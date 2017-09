Mens de dro ut i naturen, kan du løse ukas nøtt

Nyheter

Når man går tur i skogen så tenker man kanskje ikke over hvilke arter og småkryp som er under føttene på deg. Den 5. september var vi på naturfags ekskursjon til Okkenhaug der hvor vi lærte om forskjellige arter i naturen og hvordan de minste kryp påvirker naturen like mye som de større.

Vi ble delt inn i grupper på fire som skulle undersøke de forskjellige artene innenfor et område på 16m2. Her fant vi forskjellige lyngarter, mosearter, nedbrytere og småkryp, vi tok også med en strøprøve som vi skulle lokke ut nedbrytere fra.

Dette her gjorde vi både i granskogen, i blandingsskogen og på hogstflata. Etter dette konkurrerte vi i støvelskokasting hvor vi hadde en støvel som skulle kastes mellom beina men den skulle gå framover og ikke bakover. Når vi hadde spist dro vi tilbake til skolen for å undersøke de forskjellige nedbryterne vi hadde gravd opp fra jorda. Vi så på de gjennom et mikroskop for å kunne se detaljer på nedbryterne. Og det du ikke visste var at nedbryternes verdenforstørret er ganske annerledes enn man skulle tro.

Daniel Dalen

Emil Arntsen Garberg