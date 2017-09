Vil vrake barnehager for å bygge kino

Nyheter

En ny Levangerkino i et nytt bibliotekbygg står sentralt i Venstres alternative forslag til kommunebudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021. Det kommer fram i partiets forslag til alternativt budsjett for Levanger i 2018 og økonomiplan for perioden 2018-2021.

- En svært sentral prioritering for oss gjennom flere år har vært bygging av et nytt kombinert kino- og bibliotekbygg i Levanger sentrum, sier Venstres gruppeleder i kommunestyret, Karl M. Buchholdt.

2018-budsjettet og økonomiplanen for 2018-2021 behandles i kommunestyret førstkommende onsdag.

Byggestart i 2019

Han viser til at Venstres forslag betyr prosjektering av et nytt bibliotek- og kinobygg i 2018, og deretter byggestart påfølgende år. Venstre har i en årrekke jobbet for å erstatte dagens gamle bibliotek med et nytt bygg på samme tomt, kombinert med en ny kino. Det er også et av forslagene som er utredet i kulturarenasaken, hvor det er vedtatt å prioritere vaskeribygget på havna først.

– Det er enkelt å finansiere et slikt bygg, vi finansierer det kort og godt gjennom å ikke bygge kommunale barnehager i Skogn, Frol og Åsen, da disse utvidelsene kan tas gjennom å øke kapasiteten i de private barnehagene, sier Buchholdt.

– Dermed er Venstres budsjettforslag en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Kommunen får en ny kino og de private barnehagene får et bredere driftsgrunnlag, mener Buchholdt.

Partiet foreslår dermed å tilføre 17 millioner kroner ekstra til utbygging av kulturell infrastruktur som en del av byggeplanene, samt at øvrig inndekning til nybygget hentes fra planlagte kulturinvesteringer i økonomiplanen.

Mer til veier

Venstre foreslår også å øke bevilgningene til kommunale veier med fire millioner kroner for å ta igjen noe av etterslepet på vegvedlikehold. Partiet viser til at etterslepet var på 85 millioner kroner, og antar at beløpet har økt de seneste årene.

– Dette beløpet må ha økt ytterligere de siste fem årene, ikke minst er det viktig med gode og sikre veiløsninger både på bygdene og i boligfeltene, sier Buchholdt.