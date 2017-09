100 hester tar turen til Nossum

Nyheter

Fuglekikking er riktignok ikke på programmet denne gang. Nå er det de firebeinte som vies oppmerksomhet.

Norsk Ornitologisk Forening, Verdal og Levanger avdeling og Nossum Travpark har gått sammen om å bygge et kombinert bygg for fugleobservasjoner og påselingsstall for ponnier

- Ponnidelen av bygget er nå ferdig og vil bli tatt i bruk under «Hestens dag» på Nossum søndag 1. oktober, informerer travparkens mann, Egil Lutdal.

Utstilling og aktiviteter

Dagen inkluderer både utstilling og en rekke demonstrasjoner og aktiviteter. Selve utstillingen starter allerede fra morgenen. Her er det påmeldt cirka 75 hester, noe som ifølge Lutdal gjør det til en av Norges største utstillinger i 2017. Alle hester blir eksteriør-bedømt. I tillegg skal noen av hestene gjennomføre kjøre- eller rideprøve.

Kjør med ponni

Begivenhetene blir flere utover dagen. Arrangørene melder at de fleste norske rasene presenteres, med blant annet ponni-travløp, maratonoppvisning med fjording. Verdal Rideklubb viser galopp, sprang og dresur. Disse hestene skal være med i ponniridningen, og blir å finne i travparkens nye ponnistall.

- Publikum får anledning til å klappe og strigle ponniene, og det vil bli mulighet for banra til å bli med på en kjøretur, opplyser Egil Lutdal.

I løpet av dagen blir det for øvrig demonstrert smiing av hestesko, samt skoing av hest. Utstyr for hest og hestesport blir det nok også anledning til å få kjøpt, om du er på jakt etter det.

- Til sammen vil det være nesten 100 hester på Nossum denne dagen.

Trøndelag hesteeierforening står bak hesteutstillingen, mens Nossum Travpark er arrangør for «hestens dag».

Delvis ferdig for fuglekikking

- Tilpassing til fugleobservasjoner er bare delvis ferdig. Denne delen vil ikke bli fullført før dette er finansiert, med den delen som var nødvendig for å tette bygget før vinteren er ferdig, sier Lutdal.

I sin endelige form er det meningen at bygget skal fungere som en stall med tilhørende funksjoner ponniene, men også et godt isolert, oppvarmet observatorium med panoramavindu hvor fugleinteresserte kan ta med seg kikkert og falkeblikk for å skue utover dyrelivet.