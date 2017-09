Nyheter

Miljøagentene har fått lokallag i Levanger. Stiftelsesmøtet ble holdt i vår og styret består av Vilde Korsnes Andresen 9 år (leder), Børre A. Pettersen 8 år (styremedlem) og Mikael Meen 7 år (styremedlem).

Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. De vil skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn. Miljøagentene arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe.