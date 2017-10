Vogntog med PC på dashbordet kostet forbi vegvesenet...

Nyheter

Statens vegvesen forteller torsdag formiddag om en hendelse de gjerne skulle vært foruten under sitt arbeid ved kontrollstasjonen ved E6 i Verdal.

En litauisk fører av et tungkjøretøy foretok ifølge vegvesenet en hasardiøs forbikjøring, og ikke nok med det. På dashbordet hadde han en PC oppslått.

Hva som foregår på skjermen der er ikke helt godt å si, men at det tar oppmerksomheten bort fra trafikkbildet er det neppe tvil om.

Lå i ræva og kjørte forbi

Inspektør Steinar Vist i Statens vegvesen forteller at opptrinnet fant sted onsdag ettermiddag, da vegvesenets kontrollører var på veg fra Steinkjer til Verdal.

– Vogntoget lå nesten oppi ræva på vår bil, og hadde hva vi oppfattet som en aggressiv kjørestil. På en kort strekning litt nord for Verdal la den seg ut for å kjøre forbi, noe som førte til at både vi måtte bråbremse og en bil som kom i mot måtte gjøre det samme for at vogntoget skulle komme seg tilbake i rett kjørefelt i tide.

Seks måneders beslag

Kontrollørene tok umiddelbart kontakt med sine kolleger som allerede var på kontrollstasjonen i Verdal, som fikk vinket vogntoget inn da det kom dit.

– Føreren uttrykte at han ikke syntes det var så ille, sier Vist. Politiet ble kontaktet og overtok saken, og resultatet ble et førerkortbeslag på seks måneder samt en bot.

– Det er viktig å luke slike sjåfører vekk fra trafikken. Vi snakker om et vogntog på nesten 50 tonn, og da er det både svært store krefter i sving, og ikke like lett å manøvrere heller.