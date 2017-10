- Dramatisk og uvirkelig

Nyheter

Ingen panikk

Like før kampslutt ble det ringt inn en bombetrussel til Bodø/Glimt. En utenlandsk mann sa det var en bombe som skulle bli utløst om ti minutter, og da ble hele stadion evakuert.

Blant LFK-spillerne som ble en del av dramatikken var verdalingen Andreas Lykke Strand.

- Vi fikk høre at en hadde ringt inn en bombetrussel, forteller verdalingen.

Han sier til avisa at de ikke trodde det var en seriøs innringer.

- Jeg tok det ikke så seriøst egentlig. Jeg skulle ha løpetrening fordi jeg ikke spilte, men da jeg entret banen så kom vakta og stoppet meg, sier han til avisa.

Andreas påpeker at det var ingen dramatikk blant spillerne.

- Det var ikke så ille. Alle var trygg på at det ikke var så seriøst. Vi ville bare inn igjen. Ingen av oss fikk panikk.

Uvirkelig

Frank Robert Følstad Olsen fra Levanger var til stedet som supporter og mediamann for Levanger FK. Han innrømmer at det føles fryktelig uvirkelig det som skjedde etter kampen.

- Det var dramatisk, men ikke noe panikk. Men det er jo naturlig når vi opplever noe slikt at det føles litt dramatisk. Dette er ikke hverdagskost for oss å oppleve dette. Vi fikk en solid og tydelig beskjed å forlate stadion raskest mulig. Det var stort politioppbud. Vi forsto det slik at alle var evakuert, sier han før han fortsetter:

- Det er litt skrekkblandet fryd dette. Vi har nettopp vunnet mot Glimt. Stor underholdning, en fantastisk kamp. Vi var 10-12 stykker som koste oss med en fin kamp. Plutselig får vi beskjed om dette. Ingen fikk panikk heldigvis. Vi så fra mannskapet som kom fra politiet at det var alvor.

Det tok imidlertid litt tid før han faktisk innså alvoret i det.

- Alt foregikk veldig rolig. Det er jo så uvirkelig, så alvoret kommer ikke inn med det første, forteller han.

Helga har vært meget innholdsrik for Frank Robert. Han ble frastjålet kofferten sin på Levanger stasjon ved avreise, og nå avsluttes helga på dramatisk vis.

- Fryktelig kjedelig med kofferten. Jeg har snakket med politiet, så jeg skal anmelde saken i morgen tidlig. Da kan politiet se på overvåkningsbilder og slikt. Håper det kommer til rette. Noe er jo erstattelig, men ikke alt. Det ble en dårlig inngang på helga, men en vanvittig kamp. Vi gjør rett og slett en glimrende kamp. Jeg savner av og til innsatsen, men den var der i dag, avslutter Olsen.

