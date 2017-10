Vil ha røde butikker og lengre åpningstider

Nyheter

Det ble nylig holdt møte i Levanger Handelsstand. Der var naturlig nok den forestående førjulsmartnan et viktig tema.

Trond Hattrem har vært i møte med kommunen og Levanger Vel, og aktørene har ifølge referatet fra møtet kommet frem til en tredeling på ansvaret for ulike ting under førjulsmartnan.

Levanger Handelsstand skal sørge for lys i trærne i Kirkegata og Håkon den Godes gate. Levanger Vel har kjøpt inn lyslenker som blir hengt opp i Kirkegata. Levanger kommune har ansvaret for juletretenningen og førjulsmartnan i torgaksen.

Tenner grana 23. november

Årets juletretenning i Levanger vil skje torsdag 23. november klokken 18.00, og da åpner også førjulsmartnan.

– På møtet ble det også bestemt at i tillegg til juletrær for de som har det, så er det ønskelig at alle butikkene i sentrum pynter med rødt foran butikken, heter det i referatet.

Åpningstider ble også diskutert, og Levanger Handelsstand vil at butikkene under førjulsmartnan har åpent like lenge som bodene, det vil si til klokken 18 på torsdag og fredag, og til klokken 15 på lørdag.

Utvidet åpningstid før jul

Det uttrykkes også ønske om utvidede åpningstider i førjulstida, fra 11. desember og fremover, men det ble ikke tatt noen endelige beslutninger i møtet.

– I mellomjula mente flere butikkdrivere at fra 10 til 14 er fornuftig åpningstid.

Levanger Næringsforum, representert ved Ranka Eric og Svein Kvarving, besøkte også møtet. De oppfordret sterkt medlemmene i Levanger Handelsstand til å bruke næringsforumet, slik at de blir en enda sterkere ressurs for drivere i sentrum.