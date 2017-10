Får ikke skjenke under «Ørasus»

Nyheter

I forbindelse med Ørasus-dagene i Verdal, hvor butikkene i sentrum inviterer til det de selv omtaler som handlefest og trivsel, søkte interiørbutikken Cartofflene om å få servere øl og vin på en såkalt Pop up-cafe, som de åpner i forbindelse med arrangementet.

I søknaden til kommunen skriver eier Rune Johannessen at kaféen er tenkt rettet mot kundene som besøker forretningen lørdag 21. oktober, og at det skal være en happening for dem.

«Serveringen skal foregå over disk i Galleriet og i tillegg til servering av mat ønskes det også å kunne selge øl og vin til de voksne kundene i tidsrommet mellom kl 10.00 og kl 15.00», skriver han videre i søknaden.

- Litt sidrumpa

Denne søknaden ble avslått av Innherred samkommune, og begrunnelsen lyder:

«Avslaget er gitt i h.h.t kommunens vilkår for skjenking av alkohol hvor det heter: bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om ordinær drift. Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning 21.10.2017 avslås», skriver saksbehandler Ellinor Svartis.

- Vi ønsker jo å skape noe og det å få servere et glass vin i rolige omgivelser synes vi må være lov i blant. Jeg skjønner begrunnelsen, men samtidig vet vi at det er flere som sliter med dette på Øra. Det er litt sidrumpa. Det er ikke noen krise for oss, for vi vet ikke hvor mange som kommer til å ta et glass vin mellom klokken 10.00 og 15.00, men vi synes godt kommunen kan bli litt lempeligere. Hva gjør det liksom?, spør Johannessen.

- Skal ikke være konkurransevridende

Formannskapssekretær Line Therese Ertsås viser til at Innherred har hatt flere henvendelser og oppslag i avisa om skjenkebevilling, sist den 28. august, hvor firsørsalongen Betty Blue ikke fikk servere under Øras dager. Ertsås skriver videre i en mail at kommunestyret i Verdal vedtar for hver bevillingsperiode (4 år) vilkår for skjenke og salgsbevilling og at de blant annet har vedtatt følgende i sitt møte 25.04.16:

«Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.»

- Ved «arrangementet» Ørasus er det også aktører som skal være med på Ørasus som lever av sin skjenkebevilling, blant annet Talia. Når det gjelder vilkår vedtatt for enkeltanledninger er blant annet intensjonen i kommunestyrets vedtak at det å gi bevilling til enkeltanledning ikke skal være konkurransevridende, det skal være mulighet til vandelsvurdering av involverte, samt at det kan foretas en forsvarlig kontroll av skjenkeaktiviteten i tillegg til sanksjonsmuligheter ved brudd på skjenkebestemmelsene (som oppnås ved alminnelig bevilling), skriver Ertsås.

Johannessen forteller at de velger å ikke klage på vedtaket som er gjort, da det kun er noen dager igjen til arrangementet.

- Men vi kommer til å prøve igjen, også håper vi at de kan bli lempeligere etter hvert. Vi har mange ideer og gir oss ikke med dette, sier butikkeieren.