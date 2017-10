Inviterer til bli-kjent-fest

Nyheter

Emmanuel Glordy Bowah er leder i Innvandrerrådet, som er et politisk valgt organ. De uttaler seg i forskjellige politiske saker, og i tillegg står de for et årlig «kom-sammen-arrangement». «Get togehter» skal i år arrangeres lørdag 28. oktober.

Arrangementet på Verdalsøra ungdomsskole starter klokka 17 og blir ferdig tre timer senere. I løpet av disse timene blir det sang, dans og musikk. Det hele skal ledes av konferansier Jeremiah Williams. Han bor i Kongsvinger, men tar turen til Verdal som han har kontakt med gjennom tidligere landsmenn fra Liberia. Bowah er også fra Liberia, i likhet med en håndfull andre familier i Verdal.

–Vi vil møte folk fra mange nasjoner, og vi skal servere mat fra en lang rekke land. Det er mange som bidrar med forskjellige retter, så det blir et stort bord med mye god mat. Vi tar oss god til å spise, og vi håper at folk da også setter seg sammen med noen de ikke kjenner fra før, sier Bowah.

Han retter med dette også en utfordring til verdalinger og etnisk norske om å benytte muligheten til å bli kjent med noen fra før ukjente mennesker.

–Det er gjerne slik med oss alle at vi helst setter oss ned sammen med noen vi allerede kjenner. På dette arrangementet prøver vi å bryte litt med dette.

Festen neste lørdag er gratis.