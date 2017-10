Søker hundrevis av bøssebærere

Nyheter

TV-aksjonen 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Aksjonen går av stabelen søndag 22. november, og tar i bruk 100.000 bøssebærere som oppsøker norske husstander. Aksjonen har vært en årlig tradisjon siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.

Gir en dags omsetning til TV-aksjonen Falstadsenteret oppfordrer andre institusjoner til å gjøre som dem.

–Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt, sier Marit Hæreid Sandstad i TV-aksjonen i Levanger.

–Vi trenger 277 bøssebærere i 12 roder i Levanger i år. Mange er med år etter år, mens det stadig kommer nye bøssebærere til. I tillegg har vi som alltid god hjelp av russen, og vi håper at flere melder seg i dagene framover. Vi er veldig takknemlige for alle som gjør en kjempejobb, sier Hæreid Sandstad.

Hun anbefaler folk å gå inn på nettsiden blimed.no for å melde seg som bøssebærere via den nasjonale nettsiden.

I Levanger arrangeres det også skolejogg i ukene framover. Da løper elevene runder for å samle inn penger via sponsorer, som betaler per løpte runde.

–På Frol har også rektor Geir Mediås meldt seg på skolejoggen, og blir den som løper inn størst sum per runde, sier Hæreid Sandstad.