Nye bevillinger for salg av alkohol

Formannskapet i Verdal skal torsdag behandle tre skjenkebevillingssøknader. Normalt en formalitet, ettersom samtlige dreier seg om nye søknader ved etablerte serveringssteder som følge av eierskifter den senere tid.

Grappa bar er riktignok et nytt konsept, men holder til i lokaler i Veita i Verdal der det har vært pub i en årrekke. Rådmannen foreslår at Grappa bar gis bevilling som omsøkt for skjenking av både øl, vin og brennevin ut bevillingsperioden til 30. juni 2020. Bevillingen gjelder også det avgrensede uteområdet.

Jeanette Edensten og Peyman Rad vil i så fall bli godkjent som styrer og stedfortreder for styrer.

Endring i Sandvika

Også fra Sandvika fjellstue er det kommet ny søknad. Der er det et selskap ved navn T & T Mat som drifter serveringen - og med nye eiere kreves det ny skjenkebevillingssøknad. Eierne ønsker å kunne skjenke både i salong og spisesal i første etasje, i plenumssal, salong og grupperom i andre etasje og ute på et avgrenset område, det vil si eiendommen er inngjerdet.

Rådmannen foreslår å godkjenne Kåre Haagenstad og Tanja Fagerholt som bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.

Ny Rema-driver

Til sist er det søkt om ny salgsbevilling ved Rema 1000 Boby'n. Der er Christian Øvereng ny eier. Rådmannen foreslår at han og Jorunn Overholmen godkjennes som styrer og stedfortreder for styrer.

Salg av alkohol i butikk er begrenset til klokken 20 på hverdager, og fram til klokken 18 dager før helligdag. Tidligere var det ikke lov å selge alkohol på påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften, men dette ble endret i fjor. Nå kan butikkene selge frem til klokken 16 disse dagene.