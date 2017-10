Nyheter

Politiet i Trøndelag meldte ved 15.50-tiden om en sykkelulykke i Verdal.

– Politi og helse rykker ut, forteller de.

Ved 16-tiden oppdaterer politiet med at to personer blir kontrollert av ambulansepersonell, og vurdert for eventuelle videre undersøkelser.

Så sent som i går var det også en sykkelhendelse i Verdal, da i Nordåkeren.

Dagens uhell ser ikke ut til å ha hatt noen biler innblandet, og later altså til å ha gått forholdsvis bra.