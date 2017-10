Tre personer til legevakt etter trafikkulykke

Nyheter

Saken oppdateres

- Det har vært en front mot front-kollisjon mellom to biler. Tre personer er involvert i ulykken og alle er fraktet til legevakt med tilsynelatende mindre skader, sier innsatsleder i politiet, Terje Bolås.

Ulykken skjedde i Østnesbakkan, veien som følger dalsiden ned til Vuku sentrum. Det skal være store materielle skader på bilene som var involvert.

- Vi kommer til å etterforske saken videre for å prøve å kartlegge hva som har skjedd. Akkurat nå er det for tidlig å konstatere noe mer enn at det har vært en front mot front-kollisjon, sier Bolås.

I en av bilene befant det seg også en hund. Ifølge innsatslederen gikk det bra med den i krasjen.