Tre personer til legevakt etter trafikkulykke i Ydsedalen

- En av personbilene kom fra Fiolvegen og kjørte ut i Sjøbygdvegen. Der kolliderte den med en traktor og det førte til at traktoren kom over i motgående kjørefelt. Traktoren kolliderte da med en personbil som var på vei fra Verdal. Bilen havnet som følge av dette i grøfta, sier innsatsleder Olav Strid til Innherreds reporter på stedet.

I den ene bilen satt det tre personer, de er alle fraktet til legevakt for en rutinemessig sjekk. De skal ikke ha pådratt seg alvorlige skader.

Føreren av traktoren og føreren av den andre personbilen fikk helsesjekk på stedet og kom uskadd fra hendelsen. Klokken 20.20 melder politiet at de har opprettet sak på forholdet, at de har tatt beslag i et førerkort og at kollisjonen skyldtes vikepliktsbrudd.

- Mannen som har fått førerkortet beslaglagt er 18 år og kommer fra Nord-Trøndelag, sier operasjonsleder Trond Wolden til Innherred.

Politiet meldte fra om hendelsen som skjedde i krysset mellom Fiolvegen og Sjøbygdvegen klokken 19.30 fredag kveld.