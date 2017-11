Trafikkulykke på E6 ved Ronglan

Nyheter

Politiet har fått melding om en trafikkulykke på E6 i Ronglan i Levanger torsdag morgen.

En bil skal ha kjørt i autovernet.

Politi og helsepersonell er på vei til stedet, ifølge en twittermelding fra politiet som ble publisert klokken 6.23.

Ifølge Adresseavisens fotograf på stedet har to biler vært involvert i ulykken. Klokken 7.15 har bergningsbiler kommet til stedet. Det har periodevis vært lange køer på E6.

Poliitiet i opplyser til Innherred ved halv åtte-tiden at sjåføren er en mann i midten av tjueåra. Han ble fraktet til legevakt for sjekk. Det er for øvrig ikke meldt om store skader etter uhellet. Bilføreren skal ifølge politiet ha holdt lav hastighet. Vegen er ryddet, og trafikken kan passere.

Politiet i Trøndelag melder generelt om glatte veger, og oppfordrer: Kjør pent. Vis hensyn.