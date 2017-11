Kommer på besøk til uka

Nyheter

Det opplyser Den norske kirke. Biskop i Nidaros, Herborg Finnset, har nemlig startet sin introduksjonsrunde i bispedømmet, og tirsdag 21. november er turen kommet til Sør-Innherrad prosti.

Kjent med prostiene

Etter at hun ble innsatt som ny biskop i Nidaros i september, har det vært et klart ønske å bli raskt kjent med menighetsliv, byer og bygder i Trøndelag. Sør-Innherrad prosti omfatter Frosta, Levanger og Verdal, og biskopen kommer på besøk til den miderste kommunen.

– Det er viktig at biskopen gjør seg kjent med prostiene. Selvsagt de lokale strukturer og særpreg, men enda viktigere er det at hun blir kjent med folket, sier Christine Waanders, som er konstituert prost i Sør-Innherrad.

Gudstjeneste

Besøket starter med en åpen gudstjeneste i Levanger kirke klokken 10.30, før hun skal møte menighetsansatte, kirkeverge og fellesråd. Det blir også en egen samling med de vigslede ansatte i området.

Videre blir det et møte med ordførerne i Levanger, Frosta og Verdal, siden det er lange tradisjoner for et gjensidig og godt samarbeid mellom biskopen i Nidaros og kommunene på Innherred.

Folkemøte for alle

Dagen avsluttes med folkemøte på Levanger menighetshus, som er åpent for alle. Der skal sjefredaktør i avisa Innherred, Roger Rein, lede en panelsamtale med biskop Herborg Finnset, og det blir mulighet for alle til å stille spørsmål til nybispen.

Prost Christine Waanders tror det blir både gode møter og konstruktive samtaler i løpet av dagen.