Stifter storfylkeslag på Stiklestad

Lørdag arrangerer Miljøpartiet De Grønne i Nord-Trøndelag og i Sør-Trøndelag et felles stiftelsesmøte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal. Utover dagen skal de to fylkespartiene først avvikles, før de blir vedtatt sammenslått til MDG Trøndelag. Begge fylkeslagene har innstilt på sammenslåing, og rundt 35 representanter har møtt opp til stiftelsesmøtet.

- Dette er riktig sted for en historisk dag, sier Olaug Julie Aasan, som sitter i kommunestyret i Levanger for MDG.

Hun mener sammenslåingen er riktig å gjennomføre, og et spennende steg videre mot et felles Trøndelag fra nyttår.

- Det er også godt å se at vi kan samles på et sted som geografisk ligger utenfor hovedstaden i Trøndelag, sier hun.

- Spennende

Den formelle sammenslåingen skjer klokken 16 lørdag, ifølge programmet for dagen.

MDG Trøndelag får nå også nye vedtekter for å bli drevet videre. Først av et interrimstyre, og så av et nyvalgt styre bestående av representanter fra begge nåværende fylker.

- Det er en spennende tid vi går inn i, sier Aasan.

Det nye fylkespartiet skal avholde sitt første ordinære årsmøte i Trondheim 3. mars neste år.