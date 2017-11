Drømmer om å få bli frisør igjen

Nyheter

Jiana Alnadaf (28) kom fra Syria for halvannet år år siden. Hun er gift og har to barn, jenta Lana (4) og Jossef (6). Hun bor med sin familie i Verdal.

Hun startet på norskkurs på Møllegata voksenopplæring for ett år siden, og hun har fått praksis hos Fernando Frisørene for sju måneder siden. Hun gleder seg over jobben der og trives godt med kollegene der.

Frisør i åtte år

–Alle som jobber her er veldig snille, men det er bare et problem for meg. Når de snakker med meg fort på dialekt kan jeg ikke forstå alt de sier.

Jiana jobbet som frisør for åtte år siden i Syria, og hun har stor erfaring med denne jobben. Hun har ikke bare erfaring med hår, men jobber også med sminke og negler. Nå har hun også begynt å klippe hår til sin mann, sine barn og guttene til venner.

Arbeidspraksisen er hver tirsdag fra ti til fire. I frisørsalongen vasker hun hår, hjelper noen ganger til med farging og toning av hår. Hun ordner også i hyllene og ned kosmetikken.

Forskjellig hår

Jiana har lært mange nye ord gjennom praksisen. Det er veldig nyttig fordi hun har lyst til å jobbe som frisør her i Norge.

–Jeg har mistet alle mine papirer og vitnemål, så jeg må starte fra null, forteller Jiana.

Hun kan fortelle at det er litt forskjell mellom frisører her og i Syria. Selve håret er også forskjellig. Mens nordmannen har lyst og glatt hår er det hos folk fra Orienten mørkt.

Jiana håper at hun finner en jobb etter at hun er ferdig med norskkurset og praksisen som i en frisørsalong.

–Dette er noe jeg liker å gjøre og har mye erfaring fra. Jeg tror jeg skal lykkes som frisør i Norge.

–Jeg håper å finne meg en jobb i noe salong. Kanskje jeg kan finne noen som kan hjelpe meg og gi støtte slik at jeg kan åpne min egen lille saling. Da kan jeg fullføre karrieren min, som jeg starta for åtte år siden. De var krigen som kom til å stå i veien for meg, konkluderer Jiana.