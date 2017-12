Varsler stormflo i Trøndelag

Nyheter

Det er Meteorologisk institutt som varsler at det mellom Stavanger og Rørvik er risiko for høy vannstand, estimert til 35-45 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, tidlig torsdag ettermiddag. Trønder-Avisa meldte om saken først.

Instituttet opplyser at faren øker fra klokken 10.00, og at den skal være over klokken 17.00. I denne perioden er det fare for mindre oversvømmelser og små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

- Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap, skriver de på sine hjemmesider.