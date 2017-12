HUNT advarer mot kosttilskudd-selgere

Nyheter

Tirsdag kveld la Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag ut en melding på sin Facebook-gruppe, hvor de advarer sine følgere mot å et selskap som bruker HUNT til markedsføring av et kosttilskudd. Ifølge meldingen fra HUNT blir deres navn brukt i salget av produkter de ikke er tilknyttet. De kaller det villedende markedsføring av produkter som påstås å ha en sammenheng med HUNT4.

- Vi er gjort oppmerksom på at et navngitt selskap oppsøker personer i Nord-Trøndelag og tilbyr kosttilskudd. Det påstås at de som har deltatt i HUNT4 har vunnet et gratisprodukt, mens man i realiteten binder seg til et abonnement på produktet ved å svare på denne SMS-en.

HUNT4 tar avstand fra denne typen markedsføring av produkter og har ingen som helst forbindelse til dette selskapet eller andre som gir såkalte gaver, fordeler eller rabatter. Om noen av våre deltakere mottar lignende tilbud, ber vi om at de kontakter oss slik at vi kan følge opp saken med selskapet og/eller forbrukerråd og i ytterste konsekvens politiet, skriver HUNT4 i meldingen tirsdag kveld.