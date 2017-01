Hopen forlater Levanger

I kveld melder Fotballkanalen at Ørjan Hopen er ferdig i Levanger FK. Grunnen for at han takker nei til ny kontrakt er at han er på jakt etter et miljøskifte og nye impulser.

– Dette var en avgjørelse jeg gjorde selv. Jeg har hatt to fine år i Levanger, men kjente nå at det var på tide med et miljøskifte og noen nye impulser, sier spilleren med den fantastiske venstrefoten til Fotballkanalen.

Hopen har foreløpig ingen konkrete tilbud på bordet, men lar seg ikke stresse av den grunn.

– Nei, stresset blir jeg ikke. Det har vært noen klubber som har vist interesse, uten at det har vært noen konkrete tilbud enda, forteller han til samme nettsted før han avslutter med følgende sitat:

– Akkurat nå er ingenting uaktuelt. Jeg og min agent kommer til å vurdere all interesse som kommer.

Flere spillere skal være på vei inn dørene på Moan. En venstreback er ventet i løpet av kort tid.